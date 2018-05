Alpen: Bittprozessionen zu Himmelfahrt beginnen heute

Alpen

An den Tagen vor Christi Himmelfahrt lädt die Pfarrgemeinde St. Ulrich zu Bitt- und Flurprozessionen ein. Heute beginnt um 18.30 Uhr in St. Walburgis in Menzelen-Ost die Bittprozession, der sich die Eucharistiefeier um 19 Uhr in der Kirche anschließt. Die Vorabendmesse zu Christi Himmelfahrt feiern die Gläubigen am Mittwoch, 9. Mai um 18.30 Uhr in der Wallfahrtskirche St. Mariä Himmelfahrt in Ginderich. Danach ist Eucharistiefeier. Am Donnerstag, 10. Mai, beginnt in St. Peter in Büderich die Eucharistiefeier um 11 Uhr, hier schließt sich die Bittprozession zum Büdericher Hagelkreuz an. In der Pfarrkirche St. Ulrich feiert die Gemeinde an Christi Himmelfahrt um 11 Uhr die Eucharistie.