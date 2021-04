Naturschutz und Landwirtschaft in Alpen : Homöopathie für den Acker aus der Luft

Ruth Laakmann vom Schanzenhof in Veen ist stets offen für neue Wege in der biologisch-dynamischen Landwirtschaft. Vom Einsatz der Drohnen, Schädlinge in die Defensive zu bringen, ist sie begeistert. Foto: Fischer

Alpen-Veen Drohnen auf dem Bio-Hof: Der Schanzenhof in Veen testet neue Wege beim vorbeugenden Pflanzenschutz. Der Ackerschachtelhalm ist Globuli für den Boden.

Seit einem Vierteljahrhundert wird auf dem Alpener Schanzenhof biologisch-dynamische Landwirtschaft betrieben. Der Demeter-Hof ist als einer von 30 Leitbetrieben in NRW an Projekten zum Ressourcen-Schutz oder zur Klimarelevanz von Milchviehbetrieben beteiligt. Neueste Trends und Entwicklungen werden direkt auf dem Hof an der Winnenthaler Straße umgesetzt und finden Anerkennung von höchster Stelle: So überzeugte sich Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen Esser im vergangenen Jahr persönlich von einer neuen Bewässerungsanlage, die, angetrieben von der Kraft der Sonne, das Wasser über ein unterirdisches Kanalsystem punktgenau und sparsam zu den Pflanzen befördert.