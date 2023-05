Fahrgastzahlen verdoppelt Der Bürgerbus Alpen brummt wieder

Wie van Beek berichtete, hätten im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2021 fast doppelt so viele Alpener den kostengünstigen Service genutzt, um an ihr Ziel in Bönninghardt, Veen oder Xanten zu kommen. Der Bürgerbus sei an 252 Tagen unterwegs gewesen. Durchschnittlich nutzten pro Tag 29 Personen den Bus. „Insgesamt wurden weit über 7.200 Fahrgäste transportiert“, sagte van Beek. „Das erreicht zwar noch lange nicht die besondere Situation von 2015, als über 12.000 Fahrgäste mitgefahren sind. Es zeigt aber, dass das Angebot immer noch sehr gut angenommen wird.“