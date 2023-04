Bierfest in Alpen Ein Genuss nicht nur für Bierliebhaber

Daneben bot die kleine Saalhofer Privatbrauerei Geilings ihr Niederrheinbier an, dass eigens für dieses Fest gebraut wurde. Den Hopfen baut Johannes Lehmbroch, Braumeister alter Schule, übrigens selber an. Rund 1700 Hektoliter werden jährlich in dem Kamp-Lintforter Ortsteil gebraut und über die Supermärkte in der Umgebung und Bauernmärkte an den Kunden gebracht. Ludger Lemken zapft das Bier der westfälischen Pott’s Brauerei und ist davon überzeugt, dass die Frische entscheidend zum Erfolg des Bierfestes beiträgt: „Inzwischen bekommt man in jedem Getränkemarkt fast jede Biersorte, aber frisch vom Fass gibt es die nur hier.“