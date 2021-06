Straßenkunst in Rheinberg : Buntes Bienen-Bild schmückt das Garagentor des Imkers

Rheinberg Weil die Farbe auf dem Garagentor blätterte, hat Hobby-Imker Michael Conrad einen Graffiti-Künstler gebeten, hier frische Farbe ins Spiel zu bringen.

Die Farbe auf dem Garagentor von Michael Conrad war in die Jahre gekommen und abgeblättert. Er musste was tun. Da kam der Hobby-Imker, der an der Haustür an der Moerser Straße Honig verkauft, die seine fleißigen Bienen sammeln, auf die Idee, die Fläche plakativ zu nutzen. Im Internet fand er mit Andi Ponto einen jungen Mann, der sich mit Bildern aus der Sprühdose gut auskennt. Er lebt in Berlin und hat seine Arbeiten an einem Bauzaun am Alexanderplatz für ein paar Tage unterbrochen, um nach Rheinberg zu fahren und das Garagentor schön zu machen.