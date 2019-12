Kunstausstellung in Rheinberg : Modedesign und Bilder korrespondieren im Atelier

Bettina Hachmann zeigt noch bis Ende Januar im Albrechtshof der Familie Schiess Werke mit „vielfarbiger Nichtfarbigkeit“.

Der Albrechtshof an der Rheinstraße ist Agentur, Manufaktur, Laden und das Atelier der Familie Schiess. Ein Ort der Kreativität, der mit der Ausstellung der Künstlerin Bettina Hachmann eine besondere künstlerische Note erhält. Zudem haben ihre Bilder durchaus einen Bezug zu den Arbeiten der Mode- und Textildesignerin Alexandra Schiess. „Ich gehe bei der Erstellung meiner Werke bis an die Grenzen der Belastbarkeit. Dadurch kommt es nicht selten vor, dass einzelne Fadenläufe der Leinwand sichtbar werden und das ist unsere Schnittmenge“, erklärt die Malerin.

Entsprechend kühl wirkt mitunter die Farbgebung, rau der Umgang mit dem Malwerkzeug. „Meine Arbeiten entstehen nicht in einem romantischen Farbprozess, sondern durch vielfaches Auftragen und Ruunterwaschen. Dadurch entsteht diese Tiefenwirkung. Meine Bilder liebt man oder man hasst sie.“ Was sie an Energie in die Bilder hineinsteckt, ist das, was der Betrachter zurückbekommt, sagt Hachmann.