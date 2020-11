Dreiste Lügengeschichte : Telefonbetrüger schocken Frau in Alpen

Vor allem auf ältere Menschen haben es die Betrüger abgesehen. Foto: Pixabay

Alpen Die 66-Jährige erzählt vom Anruf der angeblichen Tochter und einer falschen Polizistin. Die Rentnerin sollte 55.000 Euro zahlen. Sie durchschaute die Lügengeschichte. Es war ein Schockanruf – wie hunderte andere im Kreis Wesel in 2020.

Als die 66-jährige Alpenerin beginnt, das Erlebte zu erzählen, begleitet sie die ersten Sätze mit einem Kopfschütteln. Die Rentnerin (Name der Reaktion bekannt) hatte in der vergangenen Woche einen Anruf erhalten, dessen Inhalt sie immer noch unruhig schlafen lässt. „Und mein Herz schlägt nicht so, wie es vor vorher der Fall war. Ich bin sehr erschrocken darüber, dass sich Menschen so eine fiese Geschichte ausdenken.“ Die zweifache Mutter erhielt einen Schockanruf. 55.000 Euro verlangten Betrügerinnen von ihr. Die Seniorin fiel nicht darauf rein, rief die Polizei und erstattete Anzeige.

Noch Tage nach dem Vorfall schießt ihr Puls in die Höhe, wenn zu Hause das Telefon bimmelt. Über 620 Mal schon haben in den ersten zehn Monaten dieses Jahres im Kreis Wesel Telefonbetrüger versucht, mit erfundenen Notlagen von Angehörigen an Geld zu gelangen.

Info Viele Schockanrufe in Moers und Dinslaken Anzeigen Zwischen Anfang Januar und Ende Oktober 2020 wurden der Polizei im Kreis Wesel 629 Schockanrufe gemeldet, 21 Mal hatte die Betrüger Erfolg, weil die Opfer ihnen Geld aushändigten oder überwiesen. Fall-Auflistung Dinslaken 132, Moers 108, Wesel 75, Kamp-Lintfort 51. Hamminkeln 31, Rheinberg 29, Hünxe 29, Voerde 25, Neukirchen-Vluyn 19, Alpen 18, Schermbeck 16, Xanten 7, Sonsbeck 1. 88 Fälle sind in der Statistik der Kreispolizeibehörde keinem Ort zugeordnet.

An dem Donnerstag Mitte November hatte die Alpenerin mit ihrem 71-jährigen Mann und einer der beiden Töchter gemeinsam zu Mittag gegessen. Als der Besuch das Haus verließ, legte sich das Ehepaar hin. Das Klingeln des Telefons riss beide aus dem Schlaf. „Es war so gegen halb drei. Es meldete sich eine Frau, die jämmerlich weinte und behauptete, meine Tochter zu sein. Die Stimme klang in der Situation wirklich sehr ähnlich. Ich war unheimlich aufgeregt, völlig aufgelöst, weil meine Tochter einen schlimmen Unfall verursacht haben sollte“, sagt die Alpenerin. Eine angebliche Polizistin, die sich mit Frau Krause vorstellte, übernahm das Gespräch und teilte mit, dass bei dem Autounfall eine Frau gestorben sei. Die 66-Jährige erkundigte sich, was sie tun soll. „Ich wurde gefragt, ob wir 55.000 Euro hätten.“

Sie wurde erstmals misstrauisch, als sich die Betrügerin nach ihrem Vornamen erkundigte: „Ich sagte, dass sie doch meine Tochter fragen kann. Das ging aber aus Datenschutzgründen nicht, behauptete die Person. Ich habe dann meinen Namen genannt und auch die Adresse, wo meine Tochter wohnt.“ Warum sie schon da nicht einfach aufgelegt hat, erklärt die Rentnerin so: „In dem Moment hatte ich nur Angst um meine Tochter. Ich war eben fix und fertig. Ich konnte keinen klaren Gedanken fassen.“

Das Geld sollte in Düsseldorf überreicht werden. „Ansonsten würde die Staatsanwaltschaft eingeschaltet und ich meine Tochter für lange Zeit nicht mehr wiedersehen“, wurde erzählt. Als die Seniorin nochmals ihre Tochter sprechen wollte und dies vereint wurde, bat die Alpenerin um eine fünfminütige Bedenkzeit. „Es kam mir dann doch alles irgendwie komisch vor. Ich sagte, dass man mich gleich nochmal anrufen soll.“ Es meldete sich niemand mehr.

„Die Schockanrufe kommen fast alle aus dem Ausland, viele aus Callcentern. Dass fünfstellige Summen verlangt werden, ist kein Einzelfall. Sobald die Betrüger merken, dass bei den Opfern Zweifel aufkommen, wird das Gespräch beendet. Da sind sie sehr sensibel. Es ist sehr schwer, die Täter zu ermitteln“, erläutert Dominik Flinkert von der Pressestelle der Kreispolizeibehörde.

Die 66-Jährige tat das Richtige. Sie wählte die Nummer der Polizeiwache Alpen. „Es kam auch gleich ein Beamter raus, um die Anzeige aufzunehmen. Von ihm erfuhr ich, dass ich nicht die einzige in Alpen war, die betrogen werden sollte.“ Am 12. November gab die Kreispolizei eine Pressemeldung raus, dass an dem Tag, an dem auch der Alpenerin was vorgelogen worden war, Betrüger im gesamten Kreisgebiet unterwegs seien, Kontakt zu älteren Menschen aufnehmen, um an ihr Geld und ihre Wertsachen zu kommen. „Enkeltrick, falsche Polizisten, Schockanrufe – die ganze Palette wird ausgeschöpft.“ Mehr als 40 Anzeigen wurden aufgenommen.