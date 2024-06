Rheinberger Punkrockband Warum diese Woche für Betontod eine ganz besondere ist

Am Freitag, 7. Juni, steht Rock am Ring am Nürburgring auf dem Plan, am Sonntag, 9. Juni, dann Rock im Park in Nürnberg. In einer Reihe mit Bands wie Kreator, Queens of The Stone Age und Die Ärzte. Und dann ist da noch das „Heimspiel“ am Freitag, 23. August. Nach dem schönen Konzert im Sommer `23 treten die Betontoten zum zweiten Mal auf der MAP-Bühne am Pulverturm in ihrer Heimatstadt auf. „Statt 2000 dürfen wir diesmal immerhin 2200 Tickets dafür verkaufen“, sagt Eule und bedauert, dass nicht mehr aufs Gelände passen. Denn die Karten (Preis: 43 Euro) sind heiß begehrt. „Wir kennen ja unsere Rheinberger“, sagt der Musiker. „Die warten immer gerne bis zum Schluss, bevor sie Karten kaufen. Aber das kann schnell nach hinten losgehen. Wir sind schon fast ausverkauft.“