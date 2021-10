Einladung ins Underberg-Stammhaus : Bestsellerautor Jonas Jonasson besuchte Rheinberg

Jonas Jonasson (Mitte) mit seinen Brüdern Lars und Martin und Familie Underberg im Stammhaus in Rheinberg. Foto: Underberg

Rheinberg Der schwedische Bestseller-Autor Jonas Jonasson („Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“) und seine Brüder sind zu einem privaten Besuch nach Rheinberg gekommen. Die Familie Underberg hat das Trio an den Niederrhein eingeladen.

Der schwedische Bestseller-Autor Jonas Jonasson („Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“) und seine Brüder sind zu einem privaten Besuch nach Rheinberg gekommen. Die Familie Underberg hatte das Trio an den Niederrhein eingeladen, nachdem sich einer von ihnen als Kunde an das Unternehmen gewandt hatte: Anfang 2018 kontaktierte Lars Jonasson, der die kleinen grünen Kapseln der Underberg-Flaschen sammelt, den Verbraucherservice des Magenbitter-Herstellers, denn er hatte eine Reklamation. Durch eingesandte Kapseln hatte er einen Keyfinder zum Auffinden von Schlüsseln bekommen. Doch der konnte in Schweden nicht aktiviert werden. Underberg versprach, sich darum zu kümmern, und bald war das Problem gelöst. Lars Jonasson war zufrieden und bedankte sich mit einer netten E-Mail.