Orsoyer Bürgerschützen machen Dorfputz Dritte Kompanie übernimmt den Besen für das Rheintor

Die Dritte Kompanie im Bürgerschützenverein (BSV) Orsoy ist bis zum Schützenfest im Herbst die dörfliche Putzkolonne, die für Sauberkeit im und am Rheintor zuständig ist. Mindestens. Diesen sauberen Job hat die Dritte von der Zweiten übernommen. Zur feierlichen Besenüberabe versammelten sich zahlreiche Schützen am und auf dem Tore, um in geselliger Runde den Wachwechsel zu vollziehen.