Eisstockschießen in Rheinberg : „Die Spontanen“ machen das Rennen

Rheinberg Die erste offizielle Stadtmeisterschaft im Eisstockschießen auf dem Gelände des Tennisclubs Grün-Weiß Rheinberg war ein voller Erfolg. Am Ende setzte sich im Finale ein Team durch, das sich auf den letzten Drücker angemeldet hatte.

Fortsetzung Das Turnier soll keine Eintagsfliege sein. „Wir wollen die Stadtmeisterschaft von nun an jährlich am Karnevalssamstag ausrichten“, sagte TC-Vorsitzender Andreas Rohrbach.

Auch Bürgermeister Frank Tatzel war mit einer Stadtmannschaft namens „Steiß on Ice“ und dem Stadtwappen als Kostüm angetreten. „Ich habe für das Training extra den Dienst freigegeben“, gab er an. Und: „Wir warten entspannt ab, wer hinter uns Zweiter wird.“

Man habe nach einer Gelegenheit gesucht, die Bahnen einweihen zu können, meinte der Vorsitzende des Tennisclubs Grün-Weiß, Andreas Rohrbach. „Der Winter ist eine tote Zeit für einen Tennisverein. So ist das für uns ein Highlight“, meinte Rohrbach, der mit einer eigenen „Eisbären“-Mannschaft in den Wettbewerb einstieg. Und da in diesem Jahr kein Karnevalsumzug in Rheinberg stattfand, habe sich die Verbindung zum Nelkensamstag angeboten, nachdem man den Teams vor dem Turnier noch die Gelegenheit zum Training – mit der Auslosung der acht jeweiligen Gruppen – gegeben hatte. Auch der Rheinberger Karnevalsprinz Matthias Plugge mit seinem Gefolge schaute vorbei, was den Turnierablauf ein bisschen nach hinten verschob, der Stimmung aber keinerlei Abbruch tat. Während auf dem Platz die Teams um Sieg oder Niederlage kämpften, feierten die restlichen Teams im Vereinsheim zur DJ-Musik die jecke Zeit.