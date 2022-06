Hilfsaktion im Orsoyer Edeka-Markt Daniels : Beim Einkauf für die Rheinberger Tafel spenden

Orsoy Wer bei Edeka in Orsoy einkauft, kann zusätzlich haltbare Lebensmittel oder Hygieneartikel kaufen und in einen extra dafür aufgestellten Einkaufswagen legen. Die Spenden kommen der Rheinberger Tafel zu Gute.

Die wirtschaftlichen Folgen von Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg setzen der Rheinberger Tafel schon seit Monaten zu. Die Spenden sind drastisch eingebrochen, die Lager oft leer. Ingrid Reichert von der Caritaskonferenz Orsoy wollte helfen und ließ sich dabei vom Konzept der Tafelbewegung selbst leiten: Jeder gibt, was er kann. Und sei es noch so wenig. „Denn in Summe hilft das enorm“, ist die Orsoyerin überzeugt.

Ihre Idee: Jeder kann beim Einkauf eine Kleinigkeit zusätzlich erwerben und nach dem Bezahlen an der Kasse in einen dafür bereitgestellten Einkaufswagen legen. „Gefragt sind ausschließlich haltbare Lebensmittel wie Zucker , Mehl, Nudeln, Konserven oder auch Hygieneartikel“, erläutert Reichert, die ihren Plan zunächst in die Caritas-Gruppe trug und dort sofort auf Zustimmung stieß.

So hat sich Ingrid Reichert mit dem Inhaber von Edeka Daniels in Orsoy in Verbindung gesetzt und von dem Projekt überzeugt. Seit einer Woche steht der Einkaufswagen für die Spenden nun gegenüber der ersten Kasse in dem Supermarkt an der Rheinberger Straße 364. Reichert hofft nun, dass möglichst viele Edeka-Kunden die gute Sache unterstützen. Einfacher und direkter sei eine Sachspende kaum möglich, findet die Orsoyerin. Jeder Kunde könne für die Tafel erwerben, was er selbst erübrigen kann und müsse für die Abgabe keinen Umweg in Kauf nehmen. Derzeit überlegt Ingrid Reichert, die Kunden bereits am Markteingang mit einem Plakat auf die Aktion aufmerksam zu machen. Das müsse aber erst mit dem Markt-Inhaber abgesprochen werden.