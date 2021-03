Politik in Rheinberg : Entscheidung über Beigeordnetenstelle soll am Mittwoch fallen

Die nicht-öffentliche Sondersitzung fand am Samstag in der Stadthalle statt. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Noch steht nicht fest, wer neuer oder neue Beigeordnete der Stadt Rheinberg wird. Der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss hat am Samstag in einer nicht-öffentlichen Sondersitzung in der Stadthalle die Bewerber im persönlichen Gespräch kennengelernt.

Nach viereinhalbstündiger Sitzung – sie dauerte von 10 bis ca. 14.30 Uhr – konnten sich die Fraktionen nicht auf eine Kandidatin oder einen Kandidaten einigen. Von fünf Bewerbern, die in die engere Wahl gekommen und letztendlich zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden waren, kamen zwei Frauen und zwei Männer. Ein fünfter Interessent habe abgesagt, sagte Bürgermeister Dietmar Heyde der RP. Vor dem mit Vertretern aller Fraktionen besetzten Ausschuss (Ratsherr Klaus Overmeyer wurde für diese Sitzung Stimmrecht zugebilligt, obwohl die Linken keinen Fraktionsstatus besitzen) stellten sich die Bewerber jeweils rund 45 Minuten lang vor. Nun wollen sich die Fraktionen noch einmal beraten. Heyde sagte, möglicherweise falle die Entscheidung in der nächsten Haupt-, Finanz- und Personalausschusssitzung am Mittwoch, 24. März, ebenfalls im nicht-öffentlichen Teil.