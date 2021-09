Kulturerlebnis in Rheinberg : Musik und eine Lesung, „die den Frieden stört“

Kulturerlebnis in Rheinberg

Bei der Kulturinitiative Schwarzer Adler geht es am Mittwoch, 22. September, um 20 Uhr mit Text und Musik rund ums Revier: „Wo das geht, geht alles“ ist der Abend mit Gerd Herholz und Eckard Koltermann überschrieben. Herholz liest Geschichten, Blogs und Gedichte. Im Mittelpunkt: das Ruhrgebiet , jenes Städtedorf, in dem er aufgewachsen ist, das nach der Loveparade eine große Zukunft hinter sich hat und mit der Gegenwart einfach nicht fertig wird.

Für Herholz‘ Schreiben gilt, was Raymond Federman übers Lesen gesagt hat: „Ich bin für ein Lesen, das den Frieden stört.“ Neben einem biografischen Text sind auch Gedichte und einige Duisburg streifende Texte zu hören.

Eckard Koltermann lebt und arbeitet in Wanne-Eickel. Nach Studien der vergleichenden Musikwissenschaften in Berlin und einem Instrumentalstudium auf der Bassklarinette in Amsterdam wandte er sich autodidaktisch der Komposition zu und schrieb seit den 80er Jahren Big-Band-Jazz, Musik für Theater, Tanztheater, Film sowie drei Kammeropern.