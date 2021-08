Unfall in Alpen : Zwei Verletzte bei einem Unfall an der Xantener Straße

Alpen Bei einem Unfall auf der Xantener Straße in Bönning-Rill sind am Sonntagabend zwei Menschen verletzt worden. Von den zwei Autos, die darin verwickelt waren, hatte eines einen E-Antrieb.

Unter dem Einsatzstichwort „Auslaufende Betriebsmittel“ ist am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr die Löschgruppe Menzelen zur Xantener Straße gerufen worden. Dort hatte sich auf Höhe der Tankstelle ein Unfall ereignet, in den zwei Pkw verwickelt waren. Die Einsatzstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesperrt und der Brandschutz sichergestellt, teilte die Feuerwehr mit. Zwei verletzte Personen wurden durch den Rettungsdienst betreut und in örtliche Krankenhäuser eingeliefert. An den verunfallten Fahrzeugen wurden die Batterien abgeklemmt. Bei einem der Pkw handelte es sich um ein Elektroauto. Beide Fahrzeuge wurden von den Einsatzkräften eingehend überprüft. Entgegen der Erstmeldung waren keine Betriebsstoffe ausgelaufen, so der Feuerwehrsprecher. Nach 45 Minuten konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.