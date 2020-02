Orsoy : Heiße Würstchen statt Kamelle

Orsoy Bei der Büttensitzung des OKK Orsoy gab’s fürs Publikum im mollig warmen Festzelt nicht nur jede Menge zu lachen, sondern auch was zu essen. Die „Fährmänner“, musikalische Urgesteine auf Orsoys Narrenbühne, sagten tschüss.

Die Vorfreude auf die Büttensitzung des OKK Orsoy war riesig. Schon lange vor Beginn schunkelten sich rund 350 Narren im mollig warmen Festzelt in Stimmung. Mittendrin Bürgermeister Frank Tatzel, der sich ausgerechnet in Orsoy entspannt zurück lehnen durfte. „Wir werden nicht ganz so politisch, wie es in Rheinberg der Fall war“, nahm OKK- und Sitzungspräsident Paul van Holt möglichen Befürchtungen gleich den Wind aus den Segeln.