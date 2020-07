Kommunalwahl in Alpen : Vier alte Kräfte und ein Neuling wollen in den Alpener Rat

Alpen Vier Kandidaten wollen Bürgermeister Thomas Ahls den Job abjagen und in jedem Wahlbezirk buhlen fünf Kandidaten ums Kreuzchen. Einzige Unbekannte: Die Partei.

Auch in Alpen endet am Montag die Bewerbungsfrist für die Wahl am 13. September. Der Kreis derer, die auf den Wahlzettel kommen, wird dann geschlossen. Der Wahlausschuss bringt das Paket am Donnerstag, 30. Juni, 17 Uhr, im Ratssaal endgültig auf den Weg. Bei allen Bewerbern seine die Voraussetzungen zum Antritt erfüllt, heißt es aus dem Wahlamt.