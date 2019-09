Schützentradition in Alpen : König Erwin findet keinen Nachfolger

Alpen-Bönninghardt Zwei vergebliche Aufrufe: Dem BSV Bönninghardt-Vierquartieren gehen die Königsaspiranten aus. Der Ablauf des Schützenfests am Wochenende ändert sich.

Der Bürgerschützenverein (BSV) Bönninghardt-Vierquartieren muss in den kommenden zwei Jahren ohne König auskommen. Beim Wettkampf auf dem idyllischen Schießstand in der Leucht war am Sonntagabend kein Schütze bereit, dem Vogel den Garaus zu machen, um die Nachfolge von Erwin Itgenshorst anzutreten. Er hat das Königssilber zwei Sommer lang getragen und wechselt nun definitiv samt Throngefolge in den Adelsruhestand.