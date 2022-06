Emanzipierte Schützen : Auf der Bönninghardt schießen auch Frauen

Bönninghardt Nach zwei Jahren Pandemie-Pause suchen die Heier Bürgerschützen erst einen neuen Kaiser, bevor es um die Königswürde geht. Geschossen wird, anders als früher, bereits am Samstag.

Das lange Warten hat ein Ende. Wenn sich am Samstag, 25. Juni, um 15 Uhr die Bönninghardter Bürgerschützen nach dreijähriger Corona-Pause am Vereinslokal Thiesen zum Antreten versammeln und anschließend zur Schützenwiese marschieren, wird auch op der Hei wieder die Order erklingen: „Königsaspiranten vortreten“. Zuvor steht das traditionelle Preisschießen an, und auch das 2020 wegen der Corona-Pandemie ausgefallene Kaiserschießen wird nachgeholt. Kinder zwischen 6 und 12 Jahren dürfen mit dem Lasergewehr auf Preise schießen, sodass ein kurzweiliger Nachmittag garantiert sein sollte.

Um allen Gästen neben der Spannung bei den Schießwettbewerben den Aufenthalt auf der Schützenwiese am Waldspielplatz so angenehm wie möglich zu machen, ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. So gibt es neben einem Kuchenzelt auch einen neun Meter langen Imbisswagen. Der Musikverein Wemb sorgt für den Schwung nach Noten. Eine Cocktailbar gehört ebenso zum Rahmenprogramm beim Vogelschießen wie auch ein DJ, der ab 19 Uhr den Schützen mit seinem Sound mächtig einheizen und für ausgelassene Partystimmung sorgen will.