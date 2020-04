Stadtumbau in Rheinberg : Immer Ärger mit den City-Baustellen

Rheinberg Anwalt Ulrich Rust nimmt die Baustellen in der Rheinberger Innenstadt erneut zum Anlass, gegen die Bauverwaltung zu polemisieren. Der städtische Chef-Techniker Dieter Paus erläutert das Vorgehen seiner Straßenbauabteilung.

Wenn in der Rheinberger Innenstatdt gebuddelt wird – und da wird häufig gebuddelt –, sind die Kritiker nicht weit. Das ist auch in Zeiten so, in denen die Kontaktsperre im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus für weitgehend menschenleere Gassen sorgt und das Geschäftsleben nur noch auf Notflamme köchelt. Als Anwalt Ulrich Rust beim Blick aus seiner Kanzlei an der Rheinberger Straße einen Trupp des Dienstleistungsbetriebs (DLB) erspäht, der noch bis zum Ende der Woche schadhafte Stellen im grauen Pflaster ausbessert, ist’s für ihn wieder mal an der Zeit: Er nimmt das Straßenbau-Management im Stadthaus im Allgemeinen und im Detail pointiert aufs Korn. Dieter Paus, Technischer Beigeordneter, nimmt’s gelassen und verteidigt die städtische Marschroute.