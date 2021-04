Kiesabbau am Niederrhein : SPD: Bauschutt wertvoller als Kies

Kiesabbau am Niederrhein

Bauschutt ist Wertstoff: Die SPD im Landtag will stärker auf Recycling setzen, um die Kiesabgrabung zu bremsen. Archivfoto: Wyglenda Foto: Beate Wyglenda

Alpen/Kreis Wesel SPD-Landtagsabgeordneter René Schneider reagiert „verwundert“ auf die Positionierung von Alpens CDU-Chef Sascha van Beek zum Kiesabbau. Die Genossen wollen stärker auf Recycling von Baustoffen setzen.

Verwundert hat SPD-Landtagsabgeordneter René Schneider auf die von ihm als „vehement und aggressiv“ empfundene „Verteidigung“ der Förderung von Kies und Sand am Niederrhein durch Alpens CDU-Vorsitzenden Sascha van Beek (wir berichteten) reagiert. Der SPD-Politiker hält ihm entgegen, dass die rot-grüne Landesregierung mit dem Landeswassergesetz seinerzeit „Standards gesetzt“ habe. Seit 2016 gelte das Verbot von Ressourcenabbau in Wasserschutzgebieten. Damit werde das Trinkwasser geschützt. „Doch dieser Paragraf soll nun wegfallen“, bedauert Schneider.

In diversen Anhörungen seien „die Wasserversorger Sturm gelaufen“. Auch beim Versorger KWW sehe man die geplante Gesetzesänderung für den Bereich zwischen Rheinberg und Xanten kritisch. Daran ändere auch die angekündigte Wasserschutzgebietsverordnung nichts. „Das Verbot wird aufgehoben, ohne dass es diese Verordnung gibt oder dass jemand wüsste, was drin steht,“ so der SPD-Politiker. „Das macht nicht nur die Wasserversorger nervös“, ergänzt das Mitglied im Umweltausschuss des

Landtags.