Zum letzten Mal in Rheinberg Was bei der Baumesse ausgestellt wird

Die Gemütslage von Simone Becker ist in diesen Tagen stark schwankend. Einerseits freue sie sich unglaublich darauf, dass die Messe Wohnen-Bauen-Renovieren-Energiesparen am nächsten Wochenende in Rheinberg endlich wieder zu dem gewohnten Zeitpunkt und in einem ähnlichen Umfang wie vor der Pandemie stattfinde, sagt die Geschäftsführerin der Mesa-Messe-Gesellschaft mit Sitz in Düren.