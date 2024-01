Fotos Bauerndemo: Traktoren und Lastwagen verstopfen die Rheinberger Innenstadt

Auch in Rheinberg demonstrierten am Montagmorgen Landwirte und andere von den angekündigten Maßnahmen der Bundesregierung Betroffene. Ein rund 1,5 Kilometer langer Korso aus Traktoren, Lastwagen, Liefer- und Personenwagen schlengelte sich hupend durch die Innenstadt. Auf der Orsoyer Straße in Höhe des St.-Nikolaus-Krankenhauses kam der Korso zeitweilig zum Erliegen.