Protestzug in Rheinberg Bauerndemo: Traktoren und Lastwagen verstopfen die Rheinberger Innenstadt

Der Korso schlengelt sich mitten durch die City, über die Rheinstraße, passiert das Alte Rathaus, weiter über die Orsoyer Straße, bevor am Kreisverkehr Moerseer Straße erst einmal nichts mehr geht. Busse mit Schülern auf dem Weg zum Schulzentrum stecken fest. Die Einbahnstraßenregelung in Höhe des St.-Nikolaus-Krankenhauses ist um diese Uhrzeit noch nicht wieder eingerichtet, so dass jede Menge Fahrzeuge an diesem ersten Schultag im neuen Jahr aus Richtung Budberg und Orsoy in die Innenstadt wollen.