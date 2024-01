Kritik an Ampelkoalition Bauern machen Protestfahrt von Rheinberg nach Alpen

(wer) Auch im Kreis Wesel haben Landwirte am Montag wieder gegen die Bundespolitik protestiert. Laut Polizei fuhr ein Konvoi von 17 Traktoren und weiteren Fahrzeugen von Rheinberg nach Alpen, wo eine kleine Kundgebung vorm Rathaus stattfand. Die Demo war angemeldet, die Fahrt wurde von der Polizei begleitet, besondere Vorkommnisse wurden nicht bekannt. Seit einer Woche protestieren Landwirte bundesweit gegen die Bundespolitik. Auslöser waren die Sparpläne der Ampel-Koalition. Die Bauern machen aber immer wieder deutlich, dass ihre Kritik darüber hinaus geht und sich dagegen richtet, dass die Landwirtschaft in Deutschland immer mehr Auflagen bekomme und ihr die Perspektive genommen werde. In Berlin war am Montag eine große Kundgebung.