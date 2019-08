Auftritt in Xanten : Konzert von „Basta“: Ein lustiger Abend unter Freunden

Xanten Ein unterhaltsames Konzert von Basta im Wardter Strandbad.

Zwei Jahre sind seit ihrem letzten Auftritt in Xanten vergangen. Hannes Hermann ist nicht mehr dabei, stattdessen steht am Freitag Mirko Schelske mit den anderen vier Männern von „Basta“ auf der Bühne im Naturbad Xantener Südsee. Es ist sommerlich warm, am Horizont geht langsam die Sonne unter. Es wird ein schöner, gemütlicher Konzertabend.

Mehr als zwei Stunden singen die fünf Männer: die Tenöre William Wahl, René Overmann und Werner Adelmann, der Bariton Mirko Schelske und der Bass Arndt Schmöle. Die meisten Stücke stammen von ihrem neuen, fünften Studio-Album „In Farbe“. Die Lieder handeln von verpassten Chancen, enttäuschten Hoffnungen, verletzten Gefühlen, von unverschämten Freunden, wehleidigen Männern, aggressiven Autofahrern. Es sind Erlebnisse, Gedanken und Wünsche, die viele Zuhörer selbst schon einmal so oder so ähnlich hatten. Es fällt nicht schwer, sich in den Liedern wiederzufinden.

Zum Beispiel, wenn „Basta“ über die schöne neue Technik-Welt singt, in der beinahe täglich neue Funktionen und englische Begriffe dazukommen. „Ich komm’ nicht mehr mit“, beklagen die fünf Männer. Oder wenn sie über Sonja singen, in deren Schlafzimmer „Love forever“ an der Wand steht und die von ihrem Freund verlassen wird. „Schalalalala und Schubidu, das Lalalala-Leben ist kein Wandtattoo.“ Es ist wahrlich keine heile Welt, über die die Band da singt, trotzdem wird es nie traurig, sondern ist immer unterhaltsam. Denn die fünf Männer erzählen ihre Geschichten mit viel Humor, oft enden die Lieder in einer Übertreibung, in Satire. So entledigen sie sich des unverschämten Freundes, indem sie ein Fenster ihres Penthouses offen lassen. „In der Not sind Freunde füreinander da, doch genug ist genug, also Tschüss, guten Flug.“ Die fünf Männer sind auch gute Entertainer, bei ihnen kann sich das Publikum wohlfühlen, die Atmosphäre ist wie auf einer großen Feier mit Freunden. Man duzt sich, erzählt sich Anekdoten, teilt Lebenserfahrungen: „Es bringt nichts, auf der Waage den Bauch einzuziehen.“