Barrierefreiheit in Rheinberg : Lob für Gerüst an der Rheinstraße

Lob für Gerüst an der Rheinstraße

Barrierefreiheit in Rheinberg

Rheinberg Ein RP-Leser hatte die Sparkassen-Baustelle kritisiert. Nun nennt er ein positives Beispiel.

Als Ende vergangenen Jahres die Fassade des Sparkassengebäudes an der Bahnhofstraße saniert wurde, wunderte sich RP-Leser Johannes Laschet über das dort aufgestellte Gerüst. Laschet ärgerte sich damals über die seiner Ansicht nach fehlende Barrierefreiheit vor allem für Fußgänger mit Rollator oder Kinderwagen oder Rollstuhlfahrer. Die hätten große Probleme gehabt, am Gebäude vorbeizukommen, so Lachet. Die Stadt hatte damals eine Nachbesserung veranlasst.