Jugendzentrum in Rheinberg : ADV gibt ihr letztes Konzert im Zuff

ADV von links nach rechts: Chris Kotzbach (Gitarre), Jan Mülheims (Drums), Robin Kotzbach (Gesang, Gitarre) und Nils Pümpel Conrad (Bass, Gesang). Foto: ADV. Foto: ADV

Rheinberg/Alpen Die Punkrocker aus Rheinberg und Alpen lösen ihre Band „Allgemeines Denkvermögen“ nach 13 Jahren, zwei CD-Veröffentlichungen und zahlreichen Konzerten auf. Freunde wollen die vier Musiker aber weiterhin bleiben.

Samstag, 2. November, Jugendzentrum Zuff in Rheinberg: Diesen Abend an diesem Ort werden Jan Mülheims (Drums), Nils „Pümpel“ Conrad (Bass, Gesang), Chris Kotzbach (Gitarre) und Robin Kotzbach (Gesang, Gitarre) ganz sicher nicht vergessen. Denn dann und dort werden sie ihr letztes Konzert als Band spielen. Nach 13 Jahren, zahlreichen Shows an vielen Orten in Deutschland und vor allen Dingen nach Tausenden schönen Erlebnissen, die die vier als dicke Kumpels gemeinsam hatten. Auf, vor und hinter der Bühne und manchmal auch ganz ohne Instrumente und Songs. Etwa dann, wenn sie mit ihren Kumpels in die Eifel gefahren sind und die selbst und gemeinsam geschriebenen Punkrockstücke zur Nebensache wurden, weil es auch mal Spaß macht, sich irgendwo unter freiem Himmel bei einer Pulle Bier einfach nur zu unterhalten.

„Allgemeines Denkvermögen“ heißt die gemeinsame Band der vier jungen Herren. Abgekürzt geht der Name besser über die Lippen: ADV – wie AaaDeeVau – steht vom ersten Tag an für schnellen Punkrock mit deutschen Texten. Ohne Schnörkel und großes Gewese. E-Gitarren, Bass, Drums und Mikro – und ab geht die Post. Laut, schnell, direkt, ehrlich, geradeaus. Dazu kritische Texte. Die zum Beispiel davon erzählen, dass sich manche Leute mal an die eigene Nase packen sollten, bevor sie über alles und jeden meckern. Und das man keine Angst haben sollte vor Veränderungen, weil Veränderungen manchmal gut sind.

Info Drei befreundete Bands sind mit dabei Termin Samstag, 2. November, Einlass ab 20 Uhr. Ort Jugendzentrum Zuff, im Café, Xantener Straße 99, Rheinberg Motto Klangkneipe II. Eintritt Fünf Euro an der Abendkasse, kein Vorverkauf. Bands The Muncheese aus Alpen, No Sleep aus Köln, Hang’n’Lose aus Alpen und Xanten und ADV.

Ob es in der großen ADV-Punk-Truhe einen oder zwei Songs gibt, die den Musikern besonders wichtig sind? „Oh, das ist schwer zu beantworten“, sagt Bassmann Pümpel. Und dann fallen ihm doch zwei ein: „,Zufrieden und allein’ und ,Justistia’, die liegen uns schon besonders am Herzen.“ Denn sie haben alles, was ein ADV-Song braucht. Tempo, Härte, Haltung, eine Geschichte.

„Als wir damals mit 14, 15 Jahren angefangen haben, konnten wir gar nichts“, erinnert sich der heute 28-jährige Rheinberger. Aber sie haben sich – damals noch mit Lennart Pede am Schlagzeug – durchgebissen. Haben geübt, haben Songs geschrieben, und irgendwann kam der erste Auftritt. Da, wo jetzt auch der letzte über die Bühne geht: im Zuff. „Das Zuff ist schon irgendwie unser Wohnzimmer“, konstatiert Pümpel. „Wir haben immer geguckt, dass wir einmal im Jahr hier spielen.“

Es folgten viele Konzerte, hin und wieder weiter weg. In Köln, einmal in Potsdam und auch mal bei Lothar Matthäus und Adidas um die Ecke, in Herzogenaurach im schönen Frankenland. „Da haben wir in einem typisch bayrischen Kneipensaal namens ,Die Blaue Traube’ gespielt und wir haben gedacht: Oh Mann, das kann ja was werden. Aber nachher war es richtig geil“, erzählt Nils Conrad und muss lachen.

Eine EP („Guter Mensch“) und ein Album („Kreuzzug der Entscheidung“) haben die Jungs veröffentlicht. Und gerne hätten sie noch weitere Songs für die Nachwelt konserviert. Aber wie das so geht, wenn man Ende 20 ist: Der eine ist oft auf Montage, der andere hat Schichtdienst, zwei leben mittlerweile in Köln, und einer geht mit seiner Freundin für ein Jahr nach Australien. Job, Partnerin, Verpflichtungen. Alles nicht mehr so einfach, unter einen Hut zu kriegen.

Pümpel: „Da haben wir gedacht, wir ziehen jetzt einen Schlussstrich. Aber man soll ja niemals nie sagen. Ein Kumpel von uns hat schon gesagt: Spätestens in 20 Jahren fangt ihr eh wieder an. Mal schauen, was wird.“