Alpen: Bahnübergang Hucker Straße ist seit gestern wieder dicht

Alpen Bauliche Veränderung am Gleisbett soll offiziell noch nicht abgenommen sein. Der zuständige Bahn-Mitarbeiter macht noch Urlaub.

Dieter Kreilkamp, beim Kreis Wesel zuständig für Verkehrsangelegenheiten, sagt, dass bei der Entscheidung für oder gegen die Umlaufschranke der Kreis außen vor sei. Seine Aufgabe sei es, dafür zu sorgen, dass die Beschilderung an der Straße den Vorschriften entspreche. Schon als sich beim Treffen mit dem Eisenbahnbundesamt "im November" abgezeichnet habe, dass die Bahn umdenke und die Voraussetzungen für die Rücknahme der Barriere genannt habe, habe er darauf gedrungen, dass zeitgleich die Sackgassenschilder durch die alte Beschilderung "Unbeschrankter Bahnübergang" und "10 km/h" ersetzt werden müssten. Er habe auch der Gemeinde vorsorglich deutlich gemacht, dass die Beschilderung bei Veränderungen angepasst werden müsse - auch wenn er dienstlich nicht erreichbar sei. Im Rathaus habe man ihm versichert, dass die alten Schilder noch nicht entsorgt seien. Den "mündlichen Verwaltungsakt", so Kreilkamp, habe er am Montag, nachdem die Anwohner übers Wochenende Fakten geschaffen hatten, schriftlich nachgereicht. Der Bauhof, so Ahls, sei direkt, nicht auf dem Dienstweg, von Anwohnern aufgefordert worden, die alten Schilder zurückzubringen. Er habe geliefert.