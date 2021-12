Kriminalität in Alpen : Brutaler Überfall am Bahnhof

Am Alpener Bahnhof ist 54-jähriger Mann aus Rheinberg von drei Tätern brutal überfallen worden (Archiv). Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Alpen Ein 54-Jähriger Rheinberger wurde in Alpen krankenhausreif geprügelt, weil er sein Geld nicht herausgeben wollte. Die Polizei fahndet nach drei Tätern und hofft auf Zeugenhinweise.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Foto auf Facebook ist verborgen, verbunden mit der Warnung, dass das, was da zu sehen ist, mit Gewalt zu tun hat. In der Tat: Wer das Bild mit einem Klick öffnet, sieht einen kräftigen Mann mit geschwollenem Gesicht und blutunterlaufenen Augen. Er ist in der Nacht zu Samstag Opfer eines brutalen Überfalles am Alpener Bahnhof geworden. Sein Bild, so erklärt es der 54-Jährige aus Rheinberg, zeige er nicht, um Mitleid zu bekommen, sondern um die Männer zu finden, die ihm das angetan haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, wie sie auf Nachfrage mitteilte.

Der 54-Jährige war kurz nach Mitternacht am Bahnhof in Alpen aus dem Zug gestiegen und hatte, wie die Polizei bestätigte, ein Taxi gerufen. Als er im Bereich der Fahrrad-Abstellanlage wartete, näherten sich ihm drei junge Männer mit Kapuzenpullovern und Masken. Sie traten auf ihn zu und verlangten von ihm die Herausgabe der Geldbörse. Als der Mann das verweigerte, schlug ihm einer der Männer, die um die 1,85 Meter groß waren – einer sei deutlich kleiner gewesen – mit der Faust ins Gesicht. Der 54-Jährige ging, so schreibt er, sofort zu Boden. Daraufhin hätten die drei Täter brutal auf ihn eingetreten.

Als die Männer von ihrem Opfer abließen, flüchtete das Trio in Richtung Weseler Straße. Der schwer verletzte Mann alarmierte die Polizei und wurde mit dem Rettungswagen zur ambulanten Versorgung seiner Wunden ins Krankenhaus eingeliefert.

Unterdessen gibt es zahlreiche Reaktionen auf den Facebook-Post. Das Erschrecken, aber auch das Mitgefühl in der Community ist groß ebenso die Hoffnung, dass die Täter ausfindig gemacht werden. In dem Zusammenhang wird mehrfach die Forderung erhoben, den Bereich des Bahnhofs mit Videokameras zu bestücken, um so für mehr Sicherheit zu sorgen.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter Tel. 02843 9276-0 bei der Polizei in Rheinberg zu melden.

(bp)