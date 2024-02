Karneval am Niederrhein Die Blau-Gelben haben noch viel vor

Das Programm in der Gaststätte Waldhof war kurz. Die Golden Ladies, die Blauen Jungens der KG „Alle Mann an Bord" und die Elfengarde der KG Elfenrat Moers-Eick, die das Moerser Prinzenpaar begleitete, tanzten. Außerdem stand das Tanzmariechen Pia im Rampenlicht. Schließlich feierten 120 kostümierte Narren eine Karnevalsparty. Am Donnerstag geht es im Lokal „Freya“ in Baerl mit der ersten Altweiberparty weiter. „Und wir fahren beim Nelkensamstagszug von Homberg nach Moers mit und beim Rosenmontagszug in Duisburg", erzählt Präsident Thomas Hicking. Mit dem 1. Orsoyer Karnevalskomitee, die dieses Jahr keinen Zug hat, ist die KG Blau-Gelb gut befreundet. Auch zu mehreren anderen Karnevalsgesellschaften gibt es gute Kontakte.