Aus der Reichelsiedlung an den Innenwall : Paarberatung jetzt in der Alten Kellnerei

Gisela Török (l.) und Anne Bell von der Awo-Beratungsstelle für Paare und Familien haben ihren Dienstsitz jetzt in der Alten Kellnerei. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Die Beratungsstelle für Paare und Familien des Awo-Kreisverbandes hat ihren Sitz jetzt am Innenwall 104. Wegen der Übergangs-Kita sind Gisela Török und Anne Bell aus der städtischen Begegnungsstätte Reichelsiedlung ausgezogen.

Die Arbeitsräume von Anne Bell und Gisela Török sind hell und modern eingerichtet. Grauer Teppichboden, helle Schränke, graue Sessel, an den Wänden Bilder in kraftvollen Farben, dazu Schreibtische und Flipcharts mit Papierbögen, auf die in den Beratungsgesprächen geschrieben wird. Gisela Török (seit 18 Jahren) und Anne Bell (seit zwei Jahren) sind das Team der Beratungsstelle des Awo-Kreisverbandes Wesel für Paare und Familien. Bisher hatten sie ihr Büro in der Begegnungsstätte Reichelsiedlung an der Eschenstraße. Bereits im Oktober sind sie jedoch umgezogen in das denkmalgeschützte Gemäuer der Alten Kellnerei am Innenwall 104.

Der Grund: Das Haus, in das voraussichtlich im Sommer 2021 die neue DRK-Kindertagesstätte „Grashüpfer“ für dann 75 Kinder einziehen soll, wird an der Akazienstraße erst gebaut. Bis auf das Kellergeschoss ist dort noch nichts fertig. Weil die Kita-Plätze aber dringend benötigt werden, hat die Stadt das Untergeschoss der Begegnungsstätte zu einer Übergangskita für maximal 40 Kinder zwischen drei und sechs Jahren umgebaut (wir berichteten). Das wiederum bedeutet, dass für die bisher an der Eschenstraße untergebrachten Gruppen und Institutionen nur noch das Obergeschoss zur Verfügung steht. Die Awo-Beratungsstelle, gegründet 1991 und seit 1997 in der Begegungsstätte, zog deshalb in die Alte Kellnerei. Ob für immer oder nur für die Zeit, bis die Kita an der Akazienbstraße an den Start geht, ist noch unklar. „Das wird die Politik entscheiden“, sagte Rosemarie Kaltenbach als Sozialdezernentin.

Info Kontakt und Öffnungszeiten Kontakt Anne Bell und Gisela Török sind montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr am Innenwall 104 in Rheinberg-Mitte zu erreichen, entweder per E-Mail unter bpf@awo-kv-wesel.de oder telefonisch unter 02843 959776. Öffnungszeiten Montags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, dienstags von 10 bis 12 Uhr, mittwochs von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sowie freitags von 10 bis 12 Uhr.

Umbau, Umzug und Umgewöhnung sind jetzt erledigt, und Gisela Török und Anne Bell können in der Alten Kellnerei mit ihren dicken Wänden Paare mit Problemen und auch deren Kinder ebenso gut beraten wie zuvor. „Wir fühlen uns hier sehr wohl“, versicherten die beiden Fachfrauen am Dienstag.

An der Akazienstraße entstehen zwei Wohnhäuser – in dieses hier wird bald die neue Grashüpfer-Kita einziehen. Foto: Uwe Plien

Beratung und Therapie für Familien, Beratung für verheiratete und unverheiratete Paare sowie Beratung von und Gruppenangebote für Jugendliche und Kinder aus Trennungsfamilien werden in enger Abstimmung mit dem Jugendamt der Stadt Rheinberg angeboten. Träger ist die Arbeiterwohlfahrt, die Personalkosten teilen sich die Stadt Rheinberg und der Kreis Wesel. Der Kreis deshalb, weil die Beratungsstelle auch für Alpen, Sonsbeck, Xanten und Neukirchen-Vluyn zuständig ist – also für die linksrheinischen kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt. Die Stadt Rheinberg übernimmt zudem die Kosten für die Unterbringung.