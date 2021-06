Autozentrum Bäckmann in Rheinberg : Klimaschonend zum sauberen Auto

Rheinberg Das Autozentrum Bäckmann in Rheinberg bietet neben einer wassersparenden Waschstraße auch eine spezielle Felgenaufbereitung an. Eine Photovoltaikanlage liefert übers Jahr gerechnet 80 Prozent der benötigten Strommenge.

„Die Optik der Fahrzeuge ist das A und O.“ So beschreibt Robin Bäckmann das Portfolio des Autozentrums Bäckmann (AZB) in Rheinberg, das er gemeinsam mit seiner Schwester Annika führt. Das Angebot umfasst unter anderem Kfz-Gutachten, Felgenveredlung und -Instandsetzung sowie Pulverbeschichtung. Des Weiteren bietet AZB eine moderne Waschanlage, Fahrzeugaufbereitung, einen Hagelschaden- und Dellenservice sowie neuerdings die Vermietung von Wohnmobilen – mit umfangreichem Angebot.

Wohnmobile Der Wohnmobilmarkt boomt. „Die neu in das Programm aufgenommene Wohnmobil-Vermietung wurde von Anfang an gut angenommen“, sagt Annika Bäckmann.

Ausbildung Das Autozentrum Bäckmann (AZB) in Rheinberg sucht zum 1. August beziehungsweise 1. September noch Auszubildende in den Bereichen Automobilkaufmann/-kauffrau und einen Mitarbeiter für den Werkstattbereich.

Im Januar 2020 hat die Familie ihr Autozentrum an der Straße Minkeldonk bezogen. Es liegt direkt an der A57-Anschlussstelle Rheinberg an der Kreuzung Bundesstraße 510 und Kreisstraße 31 unmittelbar vor dem Total-Autohof und dem Unternehmen Havi-Logistik. Das moderne anthrazitfarbene Gebäude fällt auf. Es hat eine Größe von 600 Quadratmetern. Das komplette Grundstück misst rund 3500 Quadratmeter. Im Autozentrum sind sechs feste Mitarbeiter und sieben Aushilfen beschäftigt. „Ein absolut perfekter Standort“, versichert Robin Bäckmann, der das Unternehmen zuvor eineinhalb Jahre im Gewerbegebiet an der Weseler Straße in Alpen betrieben hat.