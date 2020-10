Zusammenstoß auf Landstraße : 30-Jähriger Rheinberger kommt bei Autounfall ums Leben

Rheinberg In Winterswick nahe des Bahnübergangs sind am Dienstagmorgen um 5.38 Uhr zwei Autos kollidiert. Ein junger Mann aus Rheinberg kam dabei ums Leben. Die Landstraße soll ab etwa 10 Uhr wieder für den Verkehr frei sein.

Auf der Moerser Straße (L 137, ehemals B 57) in Winterswick hat sich am frühen Dienstagmorgen ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei bestätigte, sind etwa in Höhe der Einmündung zum Winterswicker Weg zwei Autos frontal zusammengestoßen. Der Fahrer eines Opel Astra, der in Richtung Moers unterwegs war, rauschte mit seinem Wagen in einen Straßengraben. Er verletzte sich dabei so schwer, dass er nur kurz nach dem Unfall im Krankenhaus gestorben ist. Es soll sich dabei um einen 30-jährigen Rheinberger handeln. Sein Beifahrer verletzte sich schwer. Der Fahrer des anderes Fahrzeugs, ein 22-Jährger aus Bochum, verletzte sich ebenfalls. Er fuhr einen Audi A6. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren am Unfallort im Einsatz, die Moerser Straße soll bis gegen 10 Uhr gesperrt bleiben. Die Unfallursache war zunächst unklar. Für die Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger eingesetzt.