Polizei hilft beim Reifenwechsel : Ein Freund und Helfer – auch bei Pannen

Birgit Wildmann strandet bei der gnadenlosen Hitze mit einem platten Reifen am Straßenrand der Rheinberger Straße. Polizeioberkommissar Eskandarnaz von der Polizeiwache Rheinberg kommt kurzentschlossen zur Hilfe. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Rheinberg Der Reifen platt, die Hilfe weit weg und das bei sengender Sonne und tropischer Hitze. Ein schlechter Tag für Birgit Wildmann. Doch die Orsoyerin hat Glück. Zwei Polizisten kommen zufällig vorbei und helfen bei dem Reifenwechsel.

Solche Geschichten schreibt nur der Supersommer: Birgit Wildmann (57) aus Orsoy hat am späten Nachmittag in Rheinberg zu tun. Die Sonne entfaltet erbarmungslos ihre ganze Kraft. Da kommt ihr in den Sinn, einen Baumarkt anzusteuern, um einen Sonnenschutz fürs Haus kaufen. Doch sie kommt nicht weit. „Plötzlich fängt mein Auto an zu ruckeln und macht komische Geräusche“, erzählt sie. Sie fährt auf der Rheinberger Straße rechts ran, stoppt, steigt aus und sieht sofort, dass ein Reifen platt ist. Nun ist guter Rat teuer.

Die Möglichkeit, den Reifen selbst zu wechseln, gibt es nicht. „Ich weiß zwar, wie’s geht“, sagt die Orsoyerin, „aber mir fehlt wegen einer Erkrankung die notwendige Kraft.“ Sie greift zum Handy und ruft ihren Sohn Marvin (28) an. Er setzt sich mit seinem Freundin, der auch Marvin heißt, ins Auto, um seiner Mutter aus der Patsche zu helfen. Aber das dauert. Zwangsläufig.

Info Nützliche Tipps bei der Reifenpanne Um bei einer Panne schnell wieder auf die Straße zu kommen, helfen folgende Tipps beim Reifenwechsel: Standsicherheit Bevor der Wagenheber zum Einsatz kommt, sollte die Handbremse angezogen werden und die Radmuttern schon einmal gelöst werden. Wo der Wagenheber angesetzt werden muss, verrät ein Blick in die Betriebsanleitung. Ist der Untergrund weich, dann bietet ein untergelegtes Brett Halt und verhindert das Einsinken des Wagens. Montage Bei der Montage des Ersatzrades sollten die Schrauben bei angehobenem Fahrzeug zunächst leicht angezogen werden. Nach dem Herunterlassen des Wagens die Muttern mit dem Drehmomentschlüssel gleichmäßig und richtig festziehen. Ist das Werkzeug nicht verfügbar, sollte der Sitz des neuen Rades zeitnah von Profis überprüft werden. Tempo Langsam fahren! Ersatzreifen haben in der Regel einen niedrigeren Reifendruck. Pannenspray Bei kleinen Schäden, etwa durch einen Nagel, hilft ein Pannenspray mit Reifendichtmittel oder ein Pannenset inklusive Kompressor. Der Werkstattbesuch bleibt danach aber nicht aus.

In der Zwischenzeit kommt ein Streifenwagen der Polizei vorbei. Die Beamten sind gerade auf dem Weg nach Kamp-Lintfort. Polizei­oberkommissar Eskandarnaz registriert die Frau mit der Autopanne zwar, muss aber zu einem Einsatz weiterfahren. „Auf dem Rückweg steht sie immer noch da in der prallen Sonne und hat die Warnblinkanlage angeschaltet“, erzählt der 38-jährige Polizist, der auf der Wache in Rheinberg Dienst tut. Er hält den Streifenwagen an und erkundigt sich bei der Frau, ob sie Hilfe brauche. Die sei unterwegs, sagt Wildmann. „Alles okay.“

Doch angesichts der tropischen Temperaturen bietet der Streifenpolizist seine Hilfe an. Er hat privat schon oft Reifen gewechselt. „Ich habe nachgeschaut und tatsächlich war alles an Bord, was man zum Reifenwechsel braucht“, erzählt er. Also ran ans Werk. Der Schweiß rinnt. „Bei der Höllenhitze in der Dienstmontur ist das kein Wunder“, bemerkt Eskandarnaz. Für ihn ist es trotzdem selbstverständlich zu helfen. „Ich habe aber gleich gesagt, dass ich fahren muss, sobald ein Einsatz reinkommt“, sagt er. Es bleibt ruhig in der folgenden Dreiviertelstunde. Er kann seinen Helfer-in-der-Not-Job zu Ende bringen.