Festnahme nach Automatensprengung in Alpen Wie Zeugen der Polizei einen Vorsprung verschafften

Der schnelle Fahndungserfolg der Polizei wenige Stunden nach der Sprengung des Geldautomaten der Volksbank-Zentrale an der Lindenallee in Alpen in der Nacht auf Montag geht zu großen Teilen auch auf aufmerksame Zeugen zurück. Die hatten schon vor dem großen Knall Verdacht geschöpft und die Polizei alarmiert, als die Täter noch mit den vorbereitenden Arbeiten beschäftigt waren. „Nur so war es möglich, dass Streifenwagen so rechtzeitig vor Ort waren, um das Fluchtfahrzeug zu stoppen“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag auf Nachfrage der Redaktion. „Es hat am Ende alles perfekt gepasst.“