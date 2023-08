Festnahme nahe A57 bei Sonsbeck Flucht von mutmaßlichen Geldautomaten-Sprengern endet im Gebüsch

Die Flucht endet im Gebüsch. Ein Spürhund der Polizei findet drei Tatverdächtige am Montagmittag in einem Dornenbusch in der Nähe der Autobahn 57. In der Nacht sollen die drei Männer den Geldautomaten in der Volksbank Niederrhein in Alpen in die Luft gesprengt haben, mit ihrem Auto geflüchtet sein, an der Anschlussstelle Sonsbeck einen Unfall gehabt haben und dann weiter zu Fuß geflüchtet sein.