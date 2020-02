Folgen des Sturms in Sonsbeck : Trotz fünf roter Leuchten von der Absperrung total überrascht

Das Auto von Kerstin Wache (29) landet nach einer Vollbremsung auf dem Dach. Die Veenerin hatte Glück im Unglück und dankt ihren Helfern.

Kerstin Wache (29) aus Veen steckt der Schreck, das verrät ihre Stimme, noch heftig in den Gliedern. Sie ist am Montagmorgen nach der Nacht, in der Sturmtief Viktoria gewütet und an der Weseler Straße in Sonsbeck einen Baum umgelegt hatte, gegen 7 Uhr in ihrem Auto durch ein Absperrung völlig aus der Spur geraten. Die sei für sie, obwohl mit fünf roten Lampen ausgestattet, am Ende der geraden Strecke quasi aus dem Nichts aufgetaucht. „Als ich realisiert hatte, was die Lichter bedeuten, war’s schon zu spät“, sagt sie.