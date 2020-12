Kurioser Vorfall am Fähranleger : Auto rollt in den Rhein, Feuerwehrkran zieht’s raus

Orsoy/Walsum Am Fähranleger in Walsum musste ein Mann mit ansehen, wie sein Wagen im Wasser landete. Er führte gerade seinen Hund aus. Schiffsführer Raimund Behrens fing das Fahrzeug mit der Bugklappe ein.

Am Fähranleger in Walsum hat’s am Samstagnachmittag einen größeren Feuerwehreinsatz gegeben, der bis in den Abend andauerte. Ein Opel Corsa war in den Rhein gerollt. Der Duisburger Feuerwehrkran rückte an, um den Wagen zu bergen. 18 Wehrleute aus der Wache Walsum und Duisburg-Mitte waren vor Ort.