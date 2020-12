Einbruch in Rheinberg : Ausstellungsküche aus Tischlerei gestohlen

Einbrecher haben aus einer Tischlerei in Rheinberg eine Ausstellungsküche und ein Fahrzeug vom Gelände gestohlen.

Wie die Polizei berichtet, brachen die Unbekannten in der Zeit von Donnerstag (Heiligabend), 16 Uhr, bis Montag, 8.20 Uhr, in eine Tischlerei am Melkweg ein. Dort stahlen sie zunächst eine Ausstellungsküche aus dem Showroom. Diese verstauten sie dann in einem silberfarbenen VW Crafter (Kennzeichen MO-MB 404), der auf dem Gelände der Firma parkte und ebenfalls zur Tischlerei gehörte. Anschließend entwendeten sie das Fahrzeug.