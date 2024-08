Wie sich die Gemeinde in einem Jahrhundert verändert hat Postkarten-Ausstellung zeigt 100 Ansichten von Alpen

Die Ausstellung eröffnet am Montag, 12. August, und wird an vier Orten in Alpen zu sehen sein: im Rathausfoyer, Erdgeschoss, Rathausstraße 5; in der örtlichen Geschäftsstelle der Sparkasse am Niederrhein, Burgstraße 18; in der Filiale der Volksbank Niederrhein, Lindenallee 11-15; sowie in der Senioreneinrichtung Marienstift Alpen, Ulrichstraße 16-18.