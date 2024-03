Ausstellung im Zentrum für Alleinerziehende Rheinberg Mutter oder Vater, Kind

Bis September hängen die Fotos der Mütter/des Vaters mit ihren Kindern im Eingangsbereich des Zentrums für Alleinerziehende in dem Haus an der Grote Gert 46, das man erst vor zweieinhalb Jahren bezogen hat und in dem vorher die Caritas untergebracht war. Dann kommt es rüber zum Hauptstandort an der Buchenstraße, wo die Grafschafter Diakonie zum eigenen 100-jährigen Bestehen im September ein Quartiersfest feiern will.