Ausstellung im Rheinberger Stadthaus : Malerinnen mit Mumm zeigen pralles Gartenleben

Rheinberg Dienstags werden sie in der Werkstatt für Malerei bei Kiki Dietz kreativ, jetzt stellen sie 28 ihrer Bilder im Stadthaus aus.

Die Natur, die sprießenden Blumen und Pflanzen, das Kreuchen und Fleuchen im eigenen Garten oder in öffentlichen Parks hat sie inspiriert: Die Malerinnen mit Mumm – so nennen Marion Fix, Mechthild Miß, Marie-Louise Oehmen, Heike Schnabel, Ulrike Schurig-Gödeke, Annemarie Uellenberg-Etzbauer, Marianne Kerkow, Nicola Aschmann und Bettina Siera ihre Malgruppe. Seit zehn Jahren treffen sich die kreativen Damen einmal in der Woche, immer dienstags, für jeweils zwei Stunden in der Werkstatt für Malerei von Kiki Dietz an der Kirchstraße in Ossenberg.