Landesgartenschau in Kamp-Lintfort : Rheinberg will von der Gartenschau profitieren

Rheinberg Laga-Geschäftsführer Heinrich Sperling setzte die Politik über Besonderheiten und geplante Veranstaltungen ins Bild.

Der Ausschuss für Stadtmarketing und Tourismus ließ sich über den aktuellen Stand der Landesgartenschau (Laga) in Kamp-Lintfort von Laga-Geschäftsführer Heinrich Sperling ins Bild setzen. In einem Rundumschlag nannte er Details zum Planungsstand auf dem Ausstellungsgelände, zu Besonderheiten und geplanten Veranstaltungen an der Friederich-Heinrich Allee.

Im Zeitplan seien die klösterlichen Terrassengärten, die Teil der Laga sind. Gerechnet wird mit 560.000 zahlenden Gästen. Knapp 10.000 Dauerkarten sind bereits verkauft. „Mit der Ausstellung können wir uns als Erlebnis- und Aktivstadt ein neues Profil geben“, so Sperling. Darüber, dass die Laga, für Sperling „Event des Jahrzehnts“, weit in die Region hineinstrahlen wird, war sich der Ausschuss einig. „Die Ausstellung liegt ganz im Interesse von Rheinberg“, sagte Bürgermeister Frank Tatzel. Auf den Punkt brachte es CDU-Ratsherr Klaus Wittmann. „Die Laga findet in Kamp-Lintfort statt. Die Frage ist doch, was bleibt nachher für Rheinberg?“ Aufgabe für das Stadtmarketing am Wir-4-Stand auf der Laga sei es, intensiv für Rheinberg zu werben. „Wir müssen uns so gut verkaufen, damit für Besucher ein Wiederholungsbesuch in der Region interessant ist. Wir sind unseres Glücks Schmied“, so Edeltraud Hackstein (FDP). „Die Verwaltung ist gefordert, ein Programm über die Laga hinaus anzubieten, damit Rheinberg aus dem Dornröschenschlaf erwacht“, sagte Philipp Richter (SPD) mit Blick auf Radler oder Zielgruppen aus dem nahen Ruhrgebiet.