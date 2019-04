Rheinberg : Ausgebüxte Frau von Großaufgebot der Polizei gesucht

Foto: dpa/Friso Gentsch

Rheinberg Eine 70-Jährige hatte in Orsoy unbemerkt ein Seniorenheim verlassen. Auch ein Suchhund kam zum Einsatz. Am Ende traf ein Passant die Seniorin an.

(RP) Am Donnerstagmittag gegen 14.07 Uhr kam es in Rheinberg-Orsoy zu einem Großeinsatz der Polizei, nachdem eine 70-jährige Frau durch Mitarbeiter eines Seniorenheimes als vermisst gemeldet worden war. Das teilte die Kreispolizei Wesel am gestrigen Freitag mit. Die Frau hatte das Seniorenheim in Orsoy unbemerkt und mit unbekanntem Ziel verlassen, aufgrund ihrer bestehenden Erkrankungen konnte eine bestehende Lebensgefahr zudem nicht ausgeschlossen werden.