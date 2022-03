Flüchtlinge aus der Ukraine in Alpen : Vor dem Nichts, aber sicher

Artem (2.v.l) hat den Kontakt nach Alpen hergestellt und hilft Olga (l.), ihrer Mutter Tanja und Vitali vorerst über die Sprachhürde hinweg. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Alpen Seit gut einer Woche leben Vitali und seine Familie nun in Alpen. Tochter Michelle fühlt sich sehr wohl in der Grundschule Zum Wald, Oma Tanja bringt sich Deutsch bei. Aber die Gedanken sind weiter in der Ukraine.

Bomben treffen ein Haus. Die Explosion wirft für einem Moment gleißendes Licht in das Dunkel der Nacht. Mit ungläubigen Augen zeigt Vitali das Video auf seinem Smartphone. Es sind verstörende Bilder aus seiner Heimat, einem kleinen Ort bei Charkiw an der Ostgrenze der Ukraine. Etwa so klein wie Alpen. Die Bomben haben sein altes Leben und das seiner Familie in nur einer Nacht zerstört. Bis dahin lief alles nach Plan, sagt der 35-jährige Mann, der es mit dem Verkauf von Autos zu etwas Wohlstand gebracht hat. Er wollte ein Häuschen bauen. Den Traum muss er begraben, sagt er ruhig. Die Familie ist in Sicherheit. Vitali, seine Frau Olga, seine Tochter Michelle (7) und seine Schwiegermutter Tanja (67) sind nach ihrer Flucht vor dem Krieg in Alpen angekommen, in der Wohnung im Obergeschoss des Hauses an der Ecke Haagstraße/Rathausstraße. Die hat Elektromeister Christian Lommen mietfrei zur Verfügung gestell (wir berichteten).

In wenigen Tagen hat sich ihre Lebenswirklichkeit radikal geändert. „Wir brauchen wohl noch ein wenig Zeit, um wirklich zu verstehen, was die Realität ist“, sagt Vitali auf Russisch. Ja, Russisch. In der Heimat Tod, Zerstörung, Vertreibung, am Niederrhein „alles so sauber, freundlich, schön“. Das kriegen die Neu-Alpener nicht so recht überein­ander.

Info Die Quartiere werden allmählich knapp Ankunft Es leben mehr als 50 ukrainische Flüchtlinge in Alpen.



Kontakt im Rathaus Andreas Rösen, Tel. 02802 912-530, E-Mail: Andreas.Roesen@alpen.de Konto Flüchtlingshilfe Sparkasse, IBAN: DE05 3545 0000 1101 0604 63; Volksbank, IBAN: DE25 3546 1106 0118 3260 16

Als Dolmetscher sitzt Artem mit am Tisch. Der 31-Jährige stammt aus demselben Dorf wie die Familie, ist aber schon als Kind nach Deutschland gekommen, betreibt in Duisburg ein kleines Bauunternehmen (Kolos Innenausbau), ist aber in den Ferien immer zu Verwandten in die Ukraine gefahren. Über Artem ist der Kontakt nach Alpen zustande gekommen, wo er auf einem Gestüt seit Jahren Anstreicherarbeiten erledigt.

Er hat schon mehr als 20 Landsleuten geholfen, nach Deutschland zu kommen. Die Sprache ist die größte Hürde. Die 67-jährige Tanja will den Graben möglichst schnell schließen. In einer Kladde schreibt sie fein säuberlich Sätze auf, rechts Russisch, links in deutscher Übersetzung. Sie will „schnell lernen“ hat sie im Brief geschrieben, den sie vorm Gespräch mit der Redaktion handschriftlich verfasst hat. „Wir haben gelernt, mit unseren Augen zu verstehen“, schreibt sie. Aber das wird nicht reichen. Und sie schreibt, dass sie keine Worte finde, um auszudrücken, wie dankbar sie den Menschen in Alpen sei, die ihr neben einem Dach über dem Kopf vor allem „mentale Stärke“ geben.

Tanja erzählt, dass sie sich bereits mit einer Alpenerin angefreundet hat, die ein wenig Polnisch und Ukrainisch spricht. Sie gehen spazieren, unterhalten sich „mit Augen und Füßen“. Sie verstehen sich. Ihre Enkelin Michelle ist noch in der Schule, der Grundschule Zum Wald. „Da will sie gar nicht mehr weg“, erzählt ihre Mutter und lächelt. Die anderen Kinder seien nett zu ihrer Tochter, wollten wissen, wie ihr Leben war in der Ukraine. „Und sie bekommt in der Schule zu essen wie in einem Restaurant.“ Selbst wenn die Lehrerin mal schimpft, habe sie keine Angst. „Sie versteht es ja nicht“, übersetzt Artem.

Doch da ist ja immer die andere Realität. Vitali und seine Frau halten ständigen Kontakt mit Freunden und Bekannten unweit der Hölle von Charkiw. Nur ganz wenige, die nicht in irgendeiner Weise Opfer des Krieges geworden sind. Die Oma hat eine Freundin verloren, vom Haus ihrer Schwester stehen nur noch Trümmer, sie habe aber gottlob Unterschlupf in einer Wohnung gefunden. Vitalis Freund liegt schwer verwundet im Krankenhaus. „Wir können 1000 solcher Geschichten erzählen.“

Der junge Mann hatte Glück. Er war gerade in Polen, um ein Auto abzuholen, als Putins Armee die Ukraine überfiel. Daran habe er bis zuletzt nicht geglaubt. In der Ukraine wären die Grenzen für ihn dicht gewesen. Seine Familie hat sich gleich mit dem Auto auf den Weg gemacht. In Moldawien haben sich alle getroffen. Über Artem tauchte in den Wirrnissen der Flucht Alpen als Zielort auf. Seit einer Woche lebt die Familie nun hier. Wie‘s weitergeht, wissen sie nicht so genau. Sie kämpfen vor allem mit der Scham, auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Sie waren es doch gewohnt, ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen.

(bp)