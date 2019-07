Aus Alpens Wirtschaft : Mit neuem Partner auf der Überholspur

Hans Josef Steffens mit seiner Tochter Sabrina an der modernisierten Zapfanlage mit einem Transporter aus dem eigenen Fuhrpark. Die Transporter- und Anhänger-Vermietung ist ein neuer Geschäftszweig an der Tankstelle. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Alpen Hans Josef Steffens, Inhaber der freien Tankstelle an der Weseler Straße, arbeitet mit einem neuen Kraftstofflieferanten zusammen. Von dessen Netzwerk profitiert er nun enorm. Zudem bieten modernisierte Anlagen den Kunden neue Vorteile.

Mehr als ein halbes Jahrhundert hat Hans Josef Steffens (73) an der Weseler Straße Autofahrern seine Dienste angeboten und damit gute Geschäfte gemacht. Es ging von recht bescheidenen Anfängen stetig bergauf. Bis sich vor zwei Jahren an der Ecke B 58 / Rathausstraße in exponierter Lage in der grellen Farbe Gelb der Jet-Konzern mit einer Tankstelle niederließ – mit spürbaren Folgen für die Servicestationen an der Weseler Straße. Um gut ein Fünftel sei der Umsatz im Hinterhof der Bundesstraße eingebrochen, berichtet Junior-Chefin Sabrina Steffens. Auch wenn zahlreiche Kunden, auch wegen der angeschlossenen Werkstatt, der freien Tankstelle die Treue gehalten hätten. Eine ernsthafte Krise.

Doch Vater und Tochter haben nicht die Hände resigniert in den Schoß gelegt und abgewartet. Sie haben auch Chancen gesehen und gehandelt. Mit Erfolg. Inzwischen ist die Talsohle durchschritten. Die schmerzliche Lücke wieder geschlossen. „Wir waren immer ganz gut aufgestellt und konnten so die Delle ganz gut abfangen“, sagt die 37-jährige Junior-Chefin. Das Personal sei komplett erhalten worden. Vater und Tochter haben trotz oder auch wegen der leuchtend gelben Konkurrenz am Westtor zum Dorf in die Zukunft investiert. Einen höheren sechsstelligen Betrag. „Wir konnten ja nicht einfach unsere Zapfsäulen nehmen und Richtung B 58 marschieren“, sagt Hans Josef Steffens.

Info Ehemaliges Reifencenter wird zu Gewerbepark Reifenwechsel Auch ein paar Hundert Meter weiter Richtung B 58 im ehemaligen Reifencenter, das Hans Josef Steffens Ende vorigen Jahres nach nicht mal zehn Jahren geschlossen hat, tut sich was. Hier entwickelt sich ein kleiner Gewerbepark. „Für uns hat sich das Saisongeschäft Einlagerung von Reifen einfach nicht gerechnet“, sagt der 73-Jährige und stellt klar: Den Reifenservice, also den jahreszeitlichen Wechsel, biete man weiter in der Werkstatt an. Spielhalle Der ursprüngliche Versuch, den Leerstand durch die Ansiedlung einer Spielhalle zu füllen, ist gescheitert. Der Alpener Gemeinderat hat sich geweigert, den Bebauungsplan wieder für eine Vergnügungsstätte zu öffnen. Nischen Neben dem Maler, hier seit den Anfängen ansässig, hat sich ein Spezialist für VW-Motoren angesiedelt. Es zeichne sich ab, dass sich in Kürze jemand niederlasse, der sich auf Boote versteht. Ein spannender Mix.

Für den Umzug Richtung Bundesstraße rund 1,5 Millionen Euro in die Hand zu nehmen, sei nicht nur höchst riskant gewesen, sondern „hätte einfach keinen Sinn ergeben“, so der erfahrene Geschäftsmann. Eine Tankstelle im Schatten des Lärmschutzwalls vor der angrenzenden Wohnsiedlung am Drüpter Weg hätte immer noch abseits des Verkehrsstroms gelegen.

So haben sich die Steffens’ auf den Standort konzentriert. Um den zukunftsfest zu machen, hat sich der Familienbetrieb einen potenten Partner gesucht und ihn im Kraftstofflieferanten aus dem westlichen Münsterland auch gefunden. Vater und Tochter Steffens behalten das Tankstellen-Geschäft komplett in der eigenen Hand, sind nur beim Bezug des Kraftstoffs vertraglich an den Lieferanten gebunden. Der habe die Stärke des Standortes im Vorhof großer Gewerbebetriebe wie Lemken und IMI Norgren erkannt. Die haben eigene große Fuhrparks und brächten auch erheblichen Werkverkehr nah an die Säulen, unterstützt durch die Vertriebsprofis des westfälischen Partners.

Dessen Platzvorteil kann Steffens nun voll ausspielen. Die Tankstelle ist inzwischen ins Netz namhafter Flottenkarten-Anbieter eingebunden. Brummi-Piloten und Fahrer von Firmenwagen können hier bargeldlos volltanken. Vorher wurden die wegen des üppigen Raumangebotes auch für Lastzüge gut anzusteuernden zwei Zapfsäulen mit insgesamt 16 Zapfpunkten auf den Stand der Technik gebracht. Per Knopfdruck kann man von Pkw- auf Lkw-Betrieb umschalten und die Füllmenge verdoppeln, damit der Tankvorgang für Großabnehmer keine kleine Ewigkeit dauert. Geplant ist auch ein Tankautomat, der rund um die Uhr Dienst tut.

Die Flottenkarten hätten für mächtig Auftrieb gesorgt, berichtet Sabrina Steffens. „Wir sind inzwischen wieder bei den alten Umsätzen angelangt“, sagt die 37-Jährige. Und sie sieht die Station weiter auf Wachstumskurs, weil das digitale Netz über Navigation Flottenkapitäne gezielt an die Zapfsäulen führt. Sie machen, so die Tankstellenbetreiber, inzwischen mehr als die Hälfte der Kundschaft aus.