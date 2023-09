Maschinenbau-Unternehmen Aumund Technik aus Rheinberg für grünen Stahl

Die Aumund-Gruppe mit Hauptsitz in Rheinberg ist ein sogenannter Hidden Champion. Die Maschinenbauer von der Saalhoffer Straße in Millingen produzieren Anlagen, die oftmals Maßstäbe setzen und mitunter in technologischen Abläufen unersetzlich und von zentraler Bedeutung sind. Aber man sieht die Produkte nicht auf den ersten Blick, und der Name Aumund steht auch nicht zwangsläufig mit drauf. Deshalb spricht man von einem „versteckten Meister“.