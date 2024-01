Aufruf zur Teilnahme an Demo gegen die AfD

Zu lautstarkem Protest ab 12.30 Uhr rufen der Deutsche Gewerkschaftsbund und seine Mitgliedsgewerkschaften anlässlich des Neujahrsempfangs der AfD, der am Samstag, 13. Januar, ab 13 Uhr, in der Glückauf-Halle in Duisburg-Hochheide an der Dr.-Kolb-Straße stattfinden soll, auf. „Unser Protest richtet sich gegen die politischen Ziele der AfD“, so der stellvertretende DGB-Stadtverbandsvorsitzende, Dieter Lieske. „Duisburger Demokratinnen und Demokraten stehen für eine weltoffene Gesellschaft, für demokratische Grundwerte und wenden sich entschieden gegen eine Politik von Ausgrenzung, Hass und Hetze“, heißt es in dem Aufruf des Bündnisses für Toleranz und Zivilcourage, dem der DGB angehört.