Zeugen beobachten bewaffneten Mann : Aufregung über angebliche Schüsse in Rheinberg

Auf die Schaufensterscheibe in der Gelderstraße soll geschossen worden sein. Später wurde ein Mann mit Waffe in Winterswick beobachtet. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Kuriose Vorfälle in der Innenstadt und im Gewerbegebiet: Zeugen haben einen bewaffneten Mann gesehen. Doch ob auf ein Schmuckgeschäft geschossen wurde, ist unklar.

Es ist niemandem etwas passiert, aber der Schreck ist groß und die Geschichte äußerst kurios. „Es ist schon krank, dass jemand am helllichten Tag in Rheinberg mit einer Pistole herumläuft und schießt“, sagte die Inhaberin eines Schmuckgeschäftes an der Gelderstraße. Sie möchte namentlich nicht genannt werden. Am Mittwochnachmittag ist allem Anschein nach auf ihre Schaufensterscheibe ein Schuss abgegeben worden. Die Vorderscheibe ist defekt, das Schaufenster muss ausgetauscht werden. Merkwürdig ist, dass die Polizei eher davon ausgeht, dass nicht geschossen worden ist.

Die Inhaberin des Schmuckgeschäftes schilderte die Vorkommnisse im RP-Gespräch so: Gegen 15.45 Uhr sei sie mit einer Kundin im Gespräch gewesen, als sie plötzlich zwei Knallgeräusche in kurzer zeitlicher Folge gehört habe. Die Videoüberwachungsanlage hat die Knallgeräusche aufgezeichnet, die Geschäftsfrau hat sie auf ihrem Handy und spielt sie ab. Man hört Stimmen und plötzlich: Peng! Peng!

info Für Hinweise ist die Polizei dankbar Notruf In akuten Fällen sollten Betroffene stets die Notrufnummer 110 der Polizei wählen. Hinweise Wer konkrete Hinweise zu den Vorfällen in der Fußgängerzone oder im Gewerbegebiet Winterswick geben kann, sollte sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02843 92760 melden.

„Mir ist schon vorher ein Mann aufgefallen, der in Höhe der Bushaltestelle am Holzmarkt stand“, so die Inhaberin. „Ich hatte das Gefühl, dass er geschossen hat.“ Der Polizei beschrieb sie ihn später so: 20 bis 25 Jahre alt, dunkle Haare, südländischer Typ, schlanke Figur, Kapuzenjacke mit zweifarbigen Ärmeln.

Das mutmaßliche Einschussloch ist nur stecknadelkopfgroß, mit deutlich größeren Ausfransungen außen herum. Die Polizei sagte, man habe vor dem Ladenlokal eine Patronenhülse und eine Murmel gefunden. Die Hülse habe im Boden gesteckt – so, als hätte sie schon länger dort gelegen. Ein Mitarbeiter einer Spezialfirma, der sich den Glasschaden anschaute, glaubt, dass dieser nicht von einem Schuss herrühre. Eine Luftdruckpistole hätte weniger Schaden angerichtet, beim Einsatz einer „richtigen“ Waffe hätte das Projektil die Scheibe durchschlagen.

Die Geschichte geht aber noch weiter. Ein Rheinberger, der am Donnerstagmorgen das Schmuckgeschäft in der Fußgängerzone besuchte, traute seinen Ohren nicht, als er von den Vorkommnissen erfuhr. Denn er, so erzählte er im Gespräch mit der Redaktion, hat möglicherweise den Schützen gesehen. „Ich kam am Mittwoch gegen 19.50 Uhr aus dem Sportstudio im Gewerbegebiet Winterswick, wo ich trainiert hatte. Als ich mit meinem Auto Richtung Ampel fuhr und wegen eines anderen Wagens warten musste, lief plötzlich in Höhe von McDonald’s ein Mann an mir vorbei, der etwas in der Hand hielt. Es war eindeutig eine Pistole.“

Seine Beobachtungen hat er inzwischen der Polizei mitgeteilt. Die Beschreibung dieses Mannes habe sich mit der der Geschäftsfrau gedeckt. Der Rheinberger hat sich an die umliegenden Betriebe – Shell-Tankstelle, McDonald’s und weitere – gewandt. „Ich habe darum gebeten, falls vorhanden, die Videoaufzeichnungen durchzusehen. Es kann ja sein, dass man darauf den Mann erkennen kann.“ Was ihn wundere, sei, dass er sich darum kümmere und nicht die Polizei.